C’è un’indagine per sfruttamento su un’altra grande azienda della logistica

La procura di Milano ha avviato un’indagine per sfruttamento contro un'importante azienda del settore logistico. Recentemente, il pubblico ministero ha disposto il sequestro di 24 milioni di euro a carico di CEVA Logistics, in relazione a questa inchiesta. L’azione si inserisce in un contesto di verifiche in corso che coinvolgono diverse pratiche aziendali.

La procura di Milano ha ordinato un sequestro preventivo di oltre 24 milioni di euro alla filiale italiana di CEVA Logistics, grande e importante azienda multinazionale che si occupa di trasporti e logistica, che gestisce molti centri logistici in Italia e che ha diversi miliardi di fatturato l’anno e 110mila dipendenti in circa 170 paesi. Oltre al sequestro, sono indagati l’amministratore delegato e due manager di CEVA Logistics per reati di tipo tributario. Secondo la procura, l’azienda si sarebbe assicurata grossi profitti affidando parte del lavoro ad aziende più piccole che evadevano sistematicamente l’IVA (l’imposta sulla vendita dei beni e servizi) impiegando manodopera irregolare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

