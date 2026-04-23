Calcio a 5 Olimpia | l’Under 17 è la migliore in regione Sconfitta per l’U19

L’Olimpia Regium ha conquistato il titolo regionale nella categoria Under 17 di calcio a 5, battendo gli avversari nella finale. La squadra guidata da mister Parutto si è distinta durante tutto il torneo, arrivando all’ultimo incontro con determinazione. Nella stessa giornata, l’Under 19 dell’Olimpia ha invece subito una sconfitta, chiudendo anticipatamente la propria avventura nella competizione regionale.

L’Olimpia Regium festeggia il titolo regionale Under 17. La formazione di mister Parutto completa la " perfect season ", che l’ha vista sempre vittoriosa in campionato, trionfando nella finale disputata contro il Russi: il punteggio finale, 8-1, non lascia adito a dubbi sul reale valore dimostrato sul rettangolo di gioco, con triplette di Bruciati e Iissi, due dei tanti talenti lanciati anche in orbita prima squadra, e singole di Margini e Laci. Ecco i magnifici ragazzi di mister Adam Parutto: Portieri: Samuele Checa, Damiano Gioele, Ettore Morselli;. Centrali: Giuseppe Castiello, Diego Giardino, Marco Granata, Cristian Pagano, Leon Rrokaj;. Laterali: Hamza Iissi, Besnik Kruci, Emanuele Margini;.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Olimpia: l’Under 17 è la migliore in regione. Sconfitta per l’U19 Notizie correlate Manfredonia U19 sconfitta a Fasano?Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista?Si conclude con un passivo pesante nel punteggio, ma non nella prestazione, il match interno dell’Under 19 contro la Reggina (27ª giornata). Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scheda squadra Olimpia Verona; Olimpia Verona, stagione da ricordare. Castagna: Soddisfatto, tutti hanno dato il loro contributo; Scheda squadra Olimpia Verona; Calcio a 5 Serie A2 Élite: l’Elledì impatta 4-4 con l’Olimpia Regium e vai ai playout. Calcio a 5. Olimpia: l’Under 17 è la migliore in regione. Sconfitta per l’U19L’Olimpia Regium festeggia il titolo regionale Under 17. La formazione di mister Parutto completa la perfect season, che l’ha vista sempre vittoriosa in campionato, trionfando nella finale disputata ... sport.quotidiano.net Calcio a 5. L’Olimpia espugna MorbegnoCon una prestazione eccellente, soprattutto dal punto di vista difensivo, l’Olimpia Regium (34) espugna Morbegno, si conferma bestia nera dell’MGM 2000 (32) e si posiziona al quarto posto della ... ilrestodelcarlino.it Il piano segreto dell’ultras trumpiano Zampolli per far fuori l’Iran dai mondiali di calcio, ripuppare dentro l’Italia e ricucire i rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump – il tutto in una sola, utopica mossa – sta già facendo il giro del mondo. I campeoni sono così - facebook.com facebook Il calcio non si può spiegare. Si deve solo vivere. Così la #Lazio. Non si può spiegare, si può solo amare. (Tweet laziale ancora commosso per colpa di un ragazzino di 21 anni) #Motta #AtalantaLazio x.com