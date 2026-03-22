Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista

Nella 27ª giornata, l’Under 19 di Manfredonia ha affrontato in casa la capolista Reggina. La partita si è conclusa con una sconfitta pesante nel punteggio per la squadra locale, anche se la prestazione non è risultata altrettanto negativa. La sfida si è giocata nel contesto di un match di campionato, con i giovani calciatori che hanno affrontato la squadra in vetta alla classifica.

?Si conclude con un passivo pesante nel punteggio, ma non nella prestazione, il match interno dell’Under 19 contro la Reggina (27ª giornata). Allo stadio “Miramare”, gli ospiti si impongono per 1-5.?Ottimo l'approccio dei biancocelesti, capaci di chiudere la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie a Ciavarella dopo un tempo dominato. Nella ripresa, dopo il pari ospite, il Manfredonia sfiora il raddoppio colpendo una traversa, subendo poi il ritorno della capolista nel finale. Da sottolineare i complimenti ricevuti dalla società calabrese per l'ottima prova offerta dai ragazzi sipontini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista Articoli correlati Manfredonia U19 sconfitta a Fasano?Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. Manfredonia U19 sconfitto in CalabriaSi chiude con una sconfitta la trasferta dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 24ª giornata del campionato Juniores Nazionale. Una raccolta di contenuti su Manfredonia U19 sconfitta dalla... Discussioni sull' argomento Manfredonia U19 sconfitta a Fasano; Manfredonia U19 sconfitta a Fasano; Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista; Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30. Campionato Nazionale Juniores U19 Fasano Manfredonia 14 Marzo 15:30 Stadio Vito Curlo #FasanoCalcio #CuoreBiancazzurro #GiovaniDvalore #settoregiovanile - facebook.com facebook