Manfredonia U19 sconfitta a Fasano

Nella 26ª giornata, la squadra Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 ha subito una sconfitta durante la trasferta a Fasano. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per i giovani calciatori manfredoniani, che hanno affrontato la gara lontano dal proprio campo. La squadra tornerà ora in allenamento per prepararsi alle prossime sfide del campionato.

?Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. Allo stadio “Vito Curlo”, il Città di Fasano si impone per 3-1.?I biancocelesti erano passati in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Ciavarella, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 1-1.. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia U19 sconfitta a Fasano Articoli correlati Manfredonia U19 sconfitto in CalabriaSi chiude con una sconfitta la trasferta dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 24ª giornata del campionato Juniores Nazionale. Fasano tradito dall’arbitro: rigore contestato e sconfitta brucianteFasano sconfitto dall'Andria: Ghilardi denuncia errori arbitrali e impone il silenzio stampa Il Fasano esce sconfitto dal Degli Ulivi di Andria con... Contenuti e approfondimenti su Manfredonia U19 sconfitta a Fasano Discussioni sull' argomento Manfredonia U19 sconfitta a Fasano; Manfredonia U19 sconfitto in Calabria; Manfredonia U19 sconfitto in Calabria. Manfredonia U19 sconfitto in CalabriaManfredonia U19 sconfitto in Calabria Si chiude con una sconfitta la trasferta dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 24ª giornata del campionato ... ilsipontino.net Campionato Nazionale Juniores U19 Fasano Manfredonia 14 Marzo 15:30 Stadio Vito Curlo #FasanoCalcio #CuoreBiancazzurro #GiovaniDvalore #settoregiovanile facebook