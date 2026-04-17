Serie A per Reggio BiC ultima di regular season vs Briantea Cantù
La squadra di Reggio Calabria affronterà l’ultima giornata della regular season di Serie A Fipic sabato 18 aprile alle 15:30 al Palacalafiore. L’avversario sarà la formazione lombarda della Briantea Cantù. Questa partita rappresenta la conclusione del campionato per la squadra calabrese, che scenderà in campo tra le mura di casa.
Ultimo atto della regular season per la Reggio BiC, che sabato 18 aprile alle ore 15:30 scenderà in campo tra le mura amiche del Palacalafiore per affrontare la formazione lombarda della Briantea Cantù, in una sfida che chiude ufficialmente il campionato di Serie A Fipic.Per i reggini si tratta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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