Una nuova inchiesta interessa il calcio italiano, con la procura di Milano che ha avviato un’indagine su un presunto giro di escort coinvolgendo circa settanta calciatori. Le indagini si concentrano su serate organizzate da una società milanese, sospettata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Tra i nomi emersi, anche quello di un calciatore noto, che avrebbe partecipato a incontri nel quadro di questa rete.

Bologna, 23 aprile 2026 – Un nuovo scandalo coinvolge il calcio italiano. Parte dalla procura di Milano, riguarda un giro di escort e circa settanta calciatori, nell’ambito di serate organizzate dalla società Ma-De, al centro dell’inchiesta per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. È bene precisare subito che i calciatori, al momento, non risultano indagati e non avrebbero commesso alcun reato. I nomi. Ma nell’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari Emanuele Buttini, Deborah Ronchi, Alessio Salamone e Luz Fraga, attraverso le perquisizioni predisposte nei confronti degli indagati, sono emersi i nomi di tanti talenti del pallone: da Bastoni a Carlos Augusto, da Leao a Maldini e Cancellieri, da Hakimi a Giroud, da Skriniar a Vicario, fino a Ranocchia, Pegagna, Ruggeri e Zortea, calciatore rossoblù.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calciatori e squillo di lusso, nella rete c’è anche Zortea

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