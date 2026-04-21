E****t di lusso scandalo nello sport italiano | la squadre e i calciatori coinvolti E c’è anche un pilota

Un’indagine ha portato alla luce un’organizzazione di alto livello che gestisce attività illegali tra locali esclusivi e hotel di lusso nel centro di Milano. Secondo le accuse, l’organizzazione offriva pacchetti di intrattenimento riservati a clienti selezionati, con servizi pianificati in ogni dettaglio. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche calciatori e un pilota, secondo quanto riferiscono gli inquirenti.

Un’organizzazione strutturata, attiva tra locali esclusivi e hotel di alta fascia nel centro di Milano, avrebbe offerto pacchetti di intrattenimento riservati a una clientela selezionata, con servizi descritti dagli inquirenti come pianificati in ogni fase. L’ipotesi investigativa emerge dalle carte dell’indagine che ruota attorno alla società Ma.De Milano, finita al centro di un’operazione della Guardia di finanza culminata con arresti domiciliari e sequestri. Party e escort di lusso: scandalo nello sport italiano, chi è coinvolto. Secondo quanto ricostruito, nel circuito sarebbero comparsi anche diversi calciatori di Serie A (tra cui atleti riconducibili ad AC Milan e Inter Milan e giocatori di squadre in trasferta), oltre a un profilo di primo piano esterno al calcio, indicato come un pilota di Formula 1.🔗 Leggi su Tvzap.it

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