Un'inchiesta ha portato alla luce un giro di escort di lusso legato al mondo dello sport italiano, coinvolgendo diverse squadre, calciatori e anche un pilota. Le indagini hanno scoperto un sistema che offriva servizi esclusivi e su misura, organizzati in modo da garantire discrezione e sicurezza. L'intera rete si basava su un'organizzazione capillare, capace di trasformare le serate post-partita in occasioni di incontri riservati e di alto livello.

Un sistema costruito sul desiderio, sulla disponibilità immediata e su una rete organizzata capace di trasformare una serata dopo partita in un’esperienza esclusiva e costosa, dove nulla era lasciato al caso e ogni dettaglio contribuiva a creare un ambiente protetto, opaco e altamente selettivo. Nel cuore di Milano, tra locali alla moda e hotel di lusso, si muoveva un mondo parallelo frequentato da alcuni protagonisti del calcio italiano, attratti da pacchetti “tutto compreso” che promettevano discrezione, anonimato e una gestione totale della serata, dalla fase pubblica fino a quella più privata. È un sistema che emerge dalle carte...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Escort di lusso, scandalo nello sport italiano: la squadre e i calciatori coinvolti. E c’è anche un pilota

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A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com