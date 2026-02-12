Pugni agli agenti durante il controllo 17enne espulso dalla movida per cinque anni

Da lecceprima.it 12 feb 2026

Durante un normale controllo nelle strade di Gallipoli, un ragazzo di 17 anni ha reagito con violenza, colpendo con pugni gli agenti di polizia. La sua condotta aggressiva ha portato all’espulsione dalla movida per cinque anni. Nonostante la giovane età, il suo passato ha già fatto emergere segnali di una certa pericolosità sociale.

Il questore intensifica le misure di prevenzione: nel mirino un giovane pusher di Gallipoli recidivo e violento, che aveva già un Daspo urbano di due anni, ora esteso ulteriormente GALLIPOLI – Nonostante l’età molto giovane, il suo profilo aveva già delineato in passato i tratti di una spiccata pericolosità sociale. Per questo motivo, il questore Giampietro Lionetti ha deciso di intervenire con fermezza nei confronti di un 17enne di Gallipoli, destinatario di un nuovo e severo Dacur (il cosiddetto Daspo urbano). I fatti che hanno portato al provvedimento risalgono allo scorso 23 gennaio. Durante un controllo dei poliziotti del commissariato di Gallipoli, il minorenne non si era limitato a opporre resistenza, ma aveva reagito con inusuale violenza, colpendo gli agenti nel tentativo di non farsi perquisire.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

