Pugni agli agenti durante il controllo 17enne espulso dalla movida per cinque anni

Durante un normale controllo nelle strade di Gallipoli, un ragazzo di 17 anni ha reagito con violenza, colpendo con pugni gli agenti di polizia. La sua condotta aggressiva ha portato all’espulsione dalla movida per cinque anni. Nonostante la giovane età, il suo passato ha già fatto emergere segnali di una certa pericolosità sociale.

Il questore intensifica le misure di prevenzione: nel mirino un giovane pusher di Gallipoli recidivo e violento, che aveva già un Daspo urbano di due anni, ora esteso ulteriormente GALLIPOLI – Nonostante l’età molto giovane, il suo profilo aveva già delineato in passato i tratti di una spiccata pericolosità sociale. Per questo motivo, il questore Giampietro Lionetti ha deciso di intervenire con fermezza nei confronti di un 17enne di Gallipoli, destinatario di un nuovo e severo Dacur (il cosiddetto Daspo urbano). I fatti che hanno portato al provvedimento risalgono allo scorso 23 gennaio. Durante un controllo dei poliziotti del commissariato di Gallipoli, il minorenne non si era limitato a opporre resistenza, ma aveva reagito con inusuale violenza, colpendo gli agenti nel tentativo di non farsi perquisire.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Gallipoli Pugni

Durante un controllo a Gallipoli, un ragazzo di 17 anni ha aggredito due agenti, causando lesioni, e successivamente è stato arrestato per spaccio di droga e aggressione.

Un giovane di 17 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di polizia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gallipoli Pugni

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Dopo lo strappo della collanina aggredì gli agenti che cercavano di arrestarlo, condannato il rapinatore violento; Lancia più di 30 pietre, bottiglie e fumogeni contro i poliziotti durante gli scontri pro Pal a Torino: minorenne indagato in comunità; Piacenza, papà spintona e prende a pugni maestra elementare davanti alla figlia: la docente in ospedale.

Pugni agli agenti durante il controllo, 17enne espulso dalla movida per cinque anniIl questore intensifica le misure di prevenzione: nel mirino un giovane pusher di Gallipoli recidivo e violento, che aveva già un Daspo urbano di due anni, ora esteso ulteriormente ... lecceprima.it

Agenti gli chiedono i documenti, lui reagisce con pugni e calci: cos'è successo a JesoloJESOLO – Un controllo di routine si è trasformato in una violenta aggressione ai danni della polizia nella notte tra domenica e lunedì a Jesolo. Un 19enne di origine tunisina è stato arrestato dopo ... nordest24.it

Il giovane aveva spiegato agli inquirenti di aver colpito a pugni il nonno perché l’anziano non lo aveva riconosciuto. L’83enne è morto a causa delle lesioni inflitte dal nipote facebook

Un #padre ha spintonato e preso a #pugni la #maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di cui dà notizia oggi il quotidiano Libertà, è avvenuta a #Piacenza durante l'orario scola x.com