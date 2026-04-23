Durante una partita, alcuni tifosi hanno colpito con calci la porta dell’arbitro. La società è stata multata a causa del comportamento dei supporter. La prossima partita si disputerà al Comunale di San Polo d’Enza, dove si svolgerà lo spareggio tra le squadre Boma Fellegara e Atletic Progetto Montagna.

Sarà il Comunale di San Polo d’Enza ad ospitare lo spareggio Boma Fellegara-Atletic Progetto Montagna. Domenica (ore 15.30) le due formazioni, giunte appaiate in testa al girone D di Seconda, si giocheranno il salto di categoria sui 120’ in caso di parità ed eventuali calci di rigori. Gli scandianesi non avranno, causa squalifica, il jolly di centrocampo Kuci, espulso dalla panchina e fermato per due giornate, oltre al terzino Dotti stoppato per un turno causa quinto giallo. La perdente sarà ammessa ai play-off dove, fra dieci giorni, affronterà in casa, grazie al miglior piazzamento, la vincente della semifinale Carpineti-Montecavolo in onda domenica al Maracanà.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calci alla porta dell’arbitro. Vezzano multato per i tifosi

DOPO IL CALCIO A SAELEMAEKERS L’ARBITRO GUIDA VA RADIATO

Notizie correlate

Leggi anche: Il presidente dell'Ater minacciato, insulti e calci alla porta della sede

Calci alla porta della ex. Poi aggredisce i militariSi è concluso con l’arresto di 50enne italiano l’intervento dei carabinieri avvenuto nella serata di domenica in un’abitazione di Bagnacavallo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Calci alla porta dell’arbitro. Vezzano multato per i tifosi; Aggressione choc in casa: Ha sfondato la porta a calci poi ha iniziato a toccarmi; Gasperini, lacrime per Percassi e calci alla porta: Con Ranieri mai questi toni. A Bergamo c'era sintonia, a Roma ho subìto tutto; Riqualificazione: conclusi i lavori nel cortile della scuola dell'infanzia a Calci.

Spaccata a San Marco per 100 euro. Calci e pugni alla porta del negozio. Tradito dalle telecamere, arrestatodi Gaia PapiAREZZOFurto con spaccata in via Romana, a San Marco, il responsabile incastrato dalle telecamere e riconosciuto dagli agenti. Intorno alle 12 di lunedì scorso la Sala Operativa della ... lanazione.it

Distrugge a calci la porta della parrocchia e aggredisce un educatore, choc a Porto Sant'ElpidioPORTO SANT’ELPIDIO - Scatena il panico in parrocchia alla Corva, aggredisce una persona e danneggia la porta. Un cinquantenne italiano, della zona, robusto e con un gilet mimetico, ha terrorizzato ... corriereadriatico.it

La Lazio supera ai calci di rigore l'Atalanta al New Balance Arena, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e vola in finale - facebook.com facebook

Magie, calci piazzati e reti decisive by Hakan Calhanoglu x.com