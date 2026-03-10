Il presidente dell' Ater minacciato insulti e calci alla porta della sede

Il presidente dell'Ater ha segnalato due episodi avvenuti tra domenica e lunedì, probabilmente collegati ai fatti del Circus di Chirignago. In particolare, ha ricevuto messaggi minacciosi sul telefono personale e ha subito insulti e calci alla porta della sede dell'ente a Venezia, in un tentativo di irruzione.

A Venezia sono intervenute le forze dell'ordine. I fatti sarebbero legati agli scontri avvenuti al Circus di Chirignago L'escalation sarebbe scaturita dall'incendio alla palazzina del Circus, teatro, nelle scorse settimane, di violenti scontri tra famiglie. «La questione dell'illegalità - fa sapere oggi l'Ater - è diventata non più un problema che riguarda qualche appartamento, ma un grandissimo problema, con protagonisti sempre gli stessi: le persone e le famiglie legate al fenomeno dell'abusivismo». Il primo episodio domenica quando, tramite Whatsapp, sarebbero arrivate al presidente Mestriner minacce...