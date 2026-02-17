Calci alla porta della ex Poi aggredisce i militari
Un uomo di 50 anni italiano è stato arrestato domenica sera a Bagnacavallo dopo aver colpito con calci la porta dell'ex compagna e aver tentato di aggredire i carabinieri intervenuti. L’uomo, visibilmente alterato, ha cercato di entrare nell’abitazione della donna prima di scoppiare in violente spinte contro i militari che erano arrivati per calmare la situazione. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a portarlo via, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.
Si è concluso con l’arresto di 50enne italiano l’intervento dei carabinieri avvenuto nella serata di domenica in un’abitazione di Bagnacavallo. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato fermato dopo aver tentato con la forza di fare irruzione nell’appartamento della sua ex moglie. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando la donna ha contattato i carabinieri di Lugo riferendo che l’ex coniuge stava colpendo violentemente la porta d’ingresso con pugni e calci, urlando insulti. Al loro arrivo, i militari del Radiomobile hanno trovato il 50enne sul pianerottolo, visibilmente aggressivo. Alla vista dei carabinieri, la situazione è degenerata: l’uomo si è scagliato contro di loro, spintonandoli verso una scalinata stretta e ripida nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e alla perquisizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
