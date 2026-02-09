In diverse città italiane cresce il fenomeno del cohousing, dove anziani e giovani condividono spazi di vita. Le case sono divise tra appartamenti privati e aree comuni, creando un ambiente che favorisce il contatto tra generazioni. Questa soluzione aiuta a combattere la solitudine e ridurre la fragilità, offrendo un sostegno quotidiano senza bisogno di strutture tradizionali. Il modello si sta diffondendo come risposta concreta all’invecchiamento della popolazione, trasformando anche immobili pubblici in comunità vive e coese. La tendenza sembra destinata a cambiare

L’Italia sta invecchiando, ma continua a progettare case come se fosse giovane. È questa la contraddizione silenziosa che attraversa il dibattito sull’abitare e che oggi riemerge con forza nel piano sul cohousing intergenerazionale. Da un lato, 5,8 milioni di anziani che vivono soli, un numero destinato a crescere; dall’altro, città pensate ancora per nuclei familiari standard, mentre aumentano solitudini, fragilità e giovani adulti sospesi tra precarietà e affitti fuori scala. Il cohousing fra generazioni diverse non nasce come esperimento romantico di condivisione, ma come risposta strutturale a un problema demografico ed economico insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anziani e giovani sotto lo stesso tetto, il cohousing diventa risposta sociale all’invecchiamento: case condivise, meno solitudine e nuovo welfare di comunità

Il 18 dicembre è stato firmato un importante accordo volto a promuovere l'invecchiamento attivo e sostenere le persone fragili.

In un contesto di crescente aumento degli affitti, due ex coniugi di Lucca hanno deciso di condividere nuovamente una casa, trovando in questa soluzione un modo per affrontare le spese e mantenere una vita dignitosa.

