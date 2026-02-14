Emilia-Romagna carceri sotto pressione | trasferimenti e sovraffollamento a rischio per salute mentale dei detenuti

A Parma, le carceri dell’Emilia-Romagna sono sotto stretta osservazione a causa di un aumento improvviso di trasferimenti e di un sovraffollamento che mette a rischio la salute mentale dei detenuti. Sono stati spostati molti reclusi in poche settimane, aggravando le già difficili condizioni di vita nelle celle. Le autorità segnalano che questa situazione potrebbe peggiorare se non verranno trovate soluzioni rapide.

Parma e l’Emilia-Romagna sotto pressione: l’allarme per l’ondata di trasferimenti carcerari e il rischio di un’emergenza. Un’ondata di trasferimenti penitenziari sta mettendo a dura prova il sistema carcerario dell’Emilia-Romagna, con particolare preoccupazione per la situazione del carcere di Parma. I Garanti dei detenuti denunciano un crescente rischio di sovraffollamento e un impatto negativo sulla salute mentale dei reclusi, sollevando interrogativi sulla pianificazione e sulla gestione dei flussi di detenuti a livello nazionale. L’ondata di trasferimenti e il sovraffollamento. A dicembre dello scorso anno, ben sessanta detenuti provenienti dalla casa circondariale di Alessandria sono stati trasferiti nelle carceri dell’Emilia-Romagna, in particolare a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara.🔗 Leggi su Ameve.eu

I garanti dei detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, e del Comune di Parma, Veronica Valenti, segnalano che sono in atto trasferimenti massicci di detenuti, che aumentano il rischio di sovraffollamento e di episodi di suicidio.

I garanti dei detenuti dell'Emilia-Romagna e del Comune di Parma hanno segnalato che, a causa di un aumento imminente dei trasferimenti di prigionieri, le carceri della regione rischiano di diventare troppo affollate e di creare condizioni pericolose.

