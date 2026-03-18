Minaccia con il coltello passanti e automobilisti in Corso Venezia | arrestato un pregiudicato 55enne

Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Milano dopo aver minacciato con un coltello passanti e automobilisti in Corso Venezia. La scena ha provocato momenti di tensione tra chi si trovava in zona, prima che le forze dell’ordine intervenissero per bloccare il pregiudicato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi e ha richiesto l’intervento immediato delle autorità.

Milano, 18 marzo 2026 – Ha creato il panico tra automobilisti e passanti, minacciandoli con un coltello. E così, nel corso della serata del 17 marzo, i militari del Nucleo Radio Mobile hanno arrestato un italiano, classe 1971, pregiudicato, per minacce e porto abusivo di arma bianca. L’uomo è stato infatti rintracciato in Via San Damiano, angolo Corso Venezia, e sorpreso in possesso di un coltello del tipo " pugnale" militare, lungo circa 30cm. La doppia aggressione. Un’indagine più approfondita dei carabinieri ha permesso di scoprire le precedenti azioni illegali del 55enne. Inizialmente l’uomo ha tentato di aprire la portiera di un’auto ferma al semaforo all'incrocio con Corso Venezia, minacciando il guidatore con il coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minaccia con il coltello passanti e automobilisti in Corso Venezia: arrestato un pregiudicato 55enne Articoli correlati Minaccia la moglie con un coltello davanti al figlio: arrestato 55enne a MirandolaÈ intervenuta con tempestività l'Arma dei carabinieri nella serata del 29 dicembre a Mirandola, dove un uomo di cinquantacinque anni è stato... Venezia, aggressione su vaporetto: straniero minaccia comandante con coltello, polizia lo ferma. Indagini in corso.Un comandante Actv è stato minacciato con un coltello a bordo di un vaporetto della linea 1 nel Canal Grande di Venezia, martedì 10 febbraio 2026. Contenuti utili per approfondire Corso Venezia Argomenti discussi: Stretta sulle baby gang per le rapine a Jesolo: individuati gli autori; Sorpreso a bucare le gomme delle auto in sosta con il coltello: arrestato. Minacce con il coltello, condannato a tre anniTolentino, 34enne assolto dall’accusa di tentata estorsione ai danni dell’ex della madre, ma colpevole per l’aggressione ai carabinieri Minaccia con il coltello l’ex della madre per farsi consegnare ... ilrestodelcarlino.it