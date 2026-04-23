Cagliari omicidio nella notte a Monserrato | ucciso 23enne

Nella notte a Monserrato, in provincia di Cagliari, un giovane di 23 anni, muratore residente a Villacidro, è stato colpito al petto da un colpo di pistola e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Omicidio a Monserrato, in provincia di Cagliari. Un giovane di 23 anni, muratore, residente a Villacidro, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. L’allarme è scattato nella notte. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che ha tentato in ogni modo di rianimare il ragazzo. Purtroppo la gravità della lesione si è rivelata fatale e, nonostante i prolungati sforzi dell’équipe medica, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il luogo del delitto è stato isolato dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti in forze per mettere in sicurezza la zona e consentire i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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