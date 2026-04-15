La Fap Acli verso il futuro con il sesto congresso provinciale

Sabato 18 aprile si terrà il sesto congresso provinciale della Fap Acli, un evento che riunisce i rappresentanti dell’associazione. La giornata si svolgerà in una sede ancora da definire, con interventi previsti durante tutto il pomeriggio. La Fap Acli è un'organizzazione impegnata nel settore sociale e del lavoro, e l’appuntamento servirà a discutere delle attività future e delle strategie dell’associazione a livello provinciale.

Arezzo, 15 aprile 2026 – La Fap Acli traccia il proprio futuro. Sabato 18 aprile, a partire dalle 9.30, è in programma il sesto congresso provinciale del s indacato aclista degli anziani e dei pensionati che offrirà un’occasione di confronto, dibattito e approfondimento sociale per riflettere sulle principali problematiche relative alla terza età e per tracciare gli orizzonti operativi del quadriennio 2026-2030. L’incontro, ospitato dall’hotel Il Gentiluomo in località San Giuliano, troverà il cuore nel rinnovo delle cariche elettive della Fap Acli che, con 4.300 soci tra la città di Arezzo e le vallate, risulta tra le realtà maggiormente autorevoli del territorio nel rappresentare, tutelare e dare voce ai bisogni della popolazione anziana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fap Acli verso il futuro con il sesto congresso provinciale Notizie correlate Leggi anche: Al via il percorso congressuale della fap Acli In Provincia un confronto su giustizia e referendum promosso dalla Fap Acli Abruzzo [FOTO]Si è tenuto venerdì 27 febbraio, nella sala dei marmi della Provincia di Pescara, il convegno dedicato al referendum sulla giustizia, un appuntamento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FAP ACLI Grosseto: il 20 aprile il quinto congresso provinciale per il sostegno agli anziani e l'inclusione sociale; Schio, nuova sede ACLI per rafforzare i servizi al territorio; Il futuro della sanità e i diritti dei cittadini. La Fap Acli verso il futuro con il sesto congresso provincialeIl sindacato di anziani e pensionati, forte di 4.300 soci, si ritroverà sabato 18 aprile all’hotel Il Gentiluomo ... lanazione.it FAP ACLI Grosseto: il 20 aprile il quinto congresso provinciale per il sostegno agli anziani e l'inclusione socialeIl 20 aprile si terrà il quinto congresso provinciale della FAP ACLI Grosseto, che discuterà di politiche per gli anziani e servizi sociali, con l'obiettivo di rafforzare il supporto alla popolazione ... maremmanews.it Inaugurata a Schio la nuova sede ACLI al servizio del territorio Taglio del nastro in via Abate della Piazza per la nuova sede associativa delle ACLI di Vicenza e della Fap ACLI, nuovo punto di riferimento per l’Alto Vicentino dedicato a servizi, ascolto e sup - facebook.com facebook