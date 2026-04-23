Cagliari buco di 214 milioni | proposta per sbloccare le casse

A Cagliari, si discute di un debito di 214 milioni di euro che riguarda crediti inesigibili. Fratelli d’Italia ha avanzato una proposta per la rottamazione fiscale in modo da sbloccare le casse comunali. La questione è al centro dell’attenzione tra le autorità locali e i rappresentanti politici, mentre si cercano soluzioni pratiche per affrontare la situazione finanziaria del comune.

? Cosa sapere Fratelli d'Italia propone rottamazione fiscale per 214 milioni di crediti inesigibili a Cagliari.. La misura mira a sbloccare le casse comunali tramite sconti sulle more per i contribuenti.. Oltre 214 milioni di euro di crediti difficilmente recuperabili gravano sul bilancio del Comune di Cagliari, spingendo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a proporre una rottamazione fiscale per sbloccare le casse comunali e aiutare le famiglie. L’analisi dei documenti contabili relativi all’esercizio 2025 ha messo in luce un divario preoccupante tra le entrate teoriche e la liquidità reale della città. Su un monte totale di circa 252 milioni di euro che l’amministrazione dovrebbe incassare, ben 214,5 milioni risultano classificati come crediti di dubbia esigibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, buco di 214 milioni: proposta per sbloccare le casse Notizie correlate Texas, il buco da 1,3 miliardi: l’IA svuota le casse dello StatoIl Texas si trova di fronte a un buco nelle casse pubbliche che supera il miliardo di dollari ogni anno a causa degli incentivi concessi ai giganti... Milano Cortina: buco di 310 milioni, le Regioni devono pagareLa Fondazione Milano Cortina si trova davanti a un deficit di circa 310 milioni di euro per la chiusura dell’esercizio 2026, una cifra che impone ai...