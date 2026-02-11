Cadono calcinacci dalla scuola area messa in sicurezza

I calcinacci sono caduti ieri mattina dalla pensilina dell’ingresso della scuola di Via Turistica del Lago. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’area è stata immediatamente messa in sicurezza. I lavori per rimuovere i calcinacci e verificare lo stato dell’edificio sono già iniziati.

Nella giornata di ieri si è verificata la caduta di alcuni calcinacci dal frontalino della pensilina dell'ingresso del plesso scolastico di Via Turistica del Lago. Gli uffici comunali hanno prontamente provveduto a far spicconare le parti ammalorate e a metterle in sicurezza. Nei prossimi giorni si provvederà al ripristino dei frontalini e della guaina di impermeabilizzazione. Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione della palestra, interventi spot non risolvono la grave situazione che necessita di un ripristino totale. Si ricorda, comunque, che nell'ottobre del 2024 tecnici abilitati hanno oltremodo verificato la staticità della parte utilizzata dello stesso plesso e hanno comunicato formalmente le risultanze alla scuola e alla componente genitori.

