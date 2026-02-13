L’asilo resta chiuso L’appello dei genitori | Vogliamo risposte per i nostri figli

I genitori dei bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci hanno deciso di non aspettare più e chiedono che il servizio riparta subito, anche in spazi temporanei, dopo che l’asilo è rimasto chiuso senza preavviso.

I genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido Ambarabà di Soci non hanno più intenzione di aspettare e richiedono che il servizio riprenda prima possibile in luoghi alternativi. Ora che l’istanza di dissequestro dello stabile, presentata dall’avvocato del Comune, è stata respinta, la vicenda si complica infatti ancora di più. E potrebbero presentarsi tempi ancora lunghi di attesa. Tempi che i genitori non sono più disposti ad attendere. In questi tre mesi si sono arrangiati come hanno potuto. Alcuni bruciandosi giorni di ferie e permessi, altri chiedendo addirittura l’aspettativa al lavoro con ripercussioni importanti sullo stipendio e sull’economia delle varie famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I genitori dei bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci sono scesi in piazza per chiedere risposte e soluzioni.

