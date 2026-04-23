Caccia allo spreco idrico | 50 squadre in campo per riparare la rete

Oltre cinquanta squadre di Aica sono impegnate in tutto il territorio della provincia di Agrigento, intervenendo per effettuare riparazioni sulla rete idrica. Gli interventi riguardano diverse zone, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e migliorare la distribuzione dell'acqua. La presenza delle squadre è distribuita su più punti, con operazioni che coinvolgono squadre tecniche specializzate. La gestione delle emergenze è costantemente monitorata da parte dell’azienda.

? Cosa sapere Oltre 50 squadre Aica operano in tutta la provincia di Agrigento per riparare le reti.. Gli interventi mirano a risolvere le carenze strutturali e ridurre lo spreco idrico provinciale.. Oltre cinquanta squadre tecniche di Aica stanno operando in tutta la provincia per riparare le reti idriche e contenere lo spreco d’acqua, dopo che nella scorsa settimana sono stati ultimati 104 interventi in 17 comuni diversi. Il piano di manutenzione straordinaria e ordinaria dell’azienda idrica agrigentina mira a risolvere le carenze strutturali che affliggono il sistema da diversi anni, con l’obiettivo dichiarato di garantire un servizio più fluido e costante ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia allo spreco idrico: 50 squadre in campo per riparare la rete Chine : enquête choc sur la consommation de masse Notizie correlate Basilicata, spreco idrico al 62%: l’acqua c’è ma scivola viaLe consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri denunciano l’inefficienza della gestione idrica in Basilicata, dove la mancanza di... Juventus Women Wolfsburg LIVE: squadre in campo allo Stadiumdi Mauro MunnoJuventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s...