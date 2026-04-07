Basilicata spreco idrico al 62% | l’acqua c’è ma scivola via

In Basilicata, il livello di spreco idrico si attesta al 62%, nonostante ci siano riserve d'acqua disponibili. Le consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri hanno evidenziato come la gestione attuale dell'acqua sia inefficiente, rendendo le precipitazioni spesso inutilizzate e portando a perdite significative. La mancanza di una pianificazione adeguata contribuisce a questa situazione, che appare come una perdita di risorsa preziosa.

Le consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri denunciano l’inefficienza della gestione idrica in Basilicata, dove la mancanza di programmazione trasforma le precipitazioni in sprechi sistemici. Il contrasto tra le diverse fasi climatiche mette in luce un corto circuito gestionale. Se l’anno precedente l’attesa della pioggia era l’unica speranza, oggi l’acqua disponibile scivola via senza che il sistema sia in grado di trattenerla. Questa situazione genera un profondo senso di amarezza nel Coordinamento Agricoltori della Basilicata. Le promesse politiche di interventi straordinari per far fronte alla siccità si sono rivelate insufficienti a proteggere i bilanci e le colture dei produttori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, spreco idrico al 62%: l’acqua c’è ma scivola via Leggi anche: CIA Due Mari propone un piano salva-acqua per lo spreco idrico in Basilicata Leggi anche: Cia Due Mari alla Regione: «Subito investimenti e nuovi invasi» per lo spreco idrico alla diga di San Giuliano Temi più discussi: Diga San Giuliano, esuberi di acqua versati in mare: Alzare subito i limiti dell’invaso; Spreco di acqua dalla diga di San Giuliano; Crisi idrica in Basilicata 2026: invasi pieni ma acqua sprecata, perdite fino al 60%; Cia Puglia e Basilicata chiedono di aumentare i limiti della diga di San Giuliano. Invasi pieni tra Basilicata e Capitanata, l’emergenza siccità rientraInvasi pieni tra Basilicata e Capitanata: piogge decisive, riserve in forte crescita e nodo aperto sulla condotta Liscione-Occhito. pugliapress.org Basilicata, spreco idrico alla diga di San Giuliano: CIA propone piano salva-acquaIn Basilicata si denunciano grandi dispersioni d’acqua dalla diga di San Giuliano, mentre la CIA propone soluzioni per riutilizzare la risorsa nei campi. trmtv.it Imma Tataranni e il possibile ritorno, anche senza Vanessa Scalera: la Basilicata ci spera. E la Film commission pure x.com La Pasqua in Campo. Tradizione e Innovazione del primario in Basilicata - facebook.com facebook