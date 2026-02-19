Juventus Women Wolfsburg LIVE | squadre in campo allo Stadium

La Juventus Women affronta il Wolfsburg allo Stadium in una partita decisiva dei playoff di Champions League. La squadra tedesca ha vinto l’andata con un risultato stretto, spingendo le bianconere a cercare la vittoria davanti al proprio pubblico. Le giocatrici si preparano a dare il massimo, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e passare il turno. La partita inizia tra tensione e determinazione, con i tifosi pronti a sostenere le proprie beniamine. La sfida tra le due squadre si accende, mentre l’arbitro fischia il calcio d’inizio.

di Mauro Munno Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women affronta la gara di ritorno dei playoff di Women’s Champions League allo Stadium contro il Wolfsburg: le bianconere ripartono dal 2-2 dell’andata e sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Wolfsburg 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.45 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Wolfsburg 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women, col Wolfsburg l'ultima di Girelli? Ecco quanti tifosi sono attesi allo StadiumCristina Girelli potrebbe salutare i tifosi della Juventus Women durante la partita contro il Wolfsburg, che si gioca allo Stadium.

Juventus Women Wolfsburg LIVE: Capeta-Beccari in avanti, le scelte ufficiali di Canzi all'Allianz StadiumLa Juventus Women affronta il Wolfsburg all'Allianz Stadium, una partita decisiva per i playoff di Champions League.

