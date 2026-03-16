Giovani ladri a caccia di rame ennesimo raid al Cus | denunciati un diciottenne e due minori

Tre giovani sono stati denunciati dopo un tentativo di furto di rame al Cus, dove un diciottenne e due minori avevano cercato di sottrarre le grondaie. I ladri erano entrati nel complesso sportivo con l’intenzione di portare via i materiali metallici da vendere, ma sono stati scoperti e fermati prima di riuscire nel loro intento. La polizia ha identificato e denunciato i responsabili.

Qualcuno stava cercando, per l'ennesima volta, di fare soldi “facili” rubando le grondaie al Cus per venderne il rame, ma questa volta le cose sono andate diversamente. La polizia ha denunciato tre ragazzi - un diciottenne e due minori - con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso dopo averli colti, nella notte tra mercoledì e giovedì, con le mani nel sacco. Nel recente passato, soprattutto nel corso degli ultimi due anni, il Centro universitario sportivo è finito in più occasioni nel mirino dei ladri che di volta in volta hanno provato a portare via ciò che potevano dalla cittadella di via Altofonte. Motivo per cui i vertici del Cus hanno deciso di rafforzare la vigilanza, sia con le telecamere che con il rafforzamento della presenza di metronotte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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