Cà Bianchi lavori da 90mila euro per una centrale completamente rinnovata e controllata da remoto da Hera

A Cà Bianchi, nel comune di Sarsina, è stato completato un intervento di ristrutturazione della centrale acquedottistica, realizzato da Hera. L'intervento, dal valore di circa 90mila euro, ha permesso di rinnovare completamente l'impianto e di installare sistemi di controllo a distanza. La centrale viene ora gestita e monitorata in modo digitale, migliorando così le sue prestazioni e la gestione delle risorse idriche.

A Cà Bianchi, nel comune di Sarsina, la centrale acquedottistica torna protagonista grazie a un intervento di revamping di Hera che ne potenzia affidabilità ed efficienza. L’impianto è stato visitato questa mattina dal sindaco di Sarsina Enrico Cangini e dal responsabile dell’Ufficio tecnico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Superenalotto, in Toscana centrati quattro 5 da 90mila euroFirenze, 13 marzo 2026 – La dea bendata torna a baciare la Toscana che esulta grazie al Superenalotto, grazie a ben quattro vincite che sono state... Leggi anche: SuperEnalotto, il Sannio festeggia un “5” da quasi 90mila euro