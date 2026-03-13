In Toscana, quattro vincite da circa 90mila euro sono state realizzate con il Superenalotto. Le schedine fortunate sono state giocate a Prato, Firenze e Grosseto, portando premi consistenti ai vincitori. La stagione di giochi fortunati si arricchisce di queste nuove giocate fortunate che hanno regalato una somma significativa a diversi scommettitori nella regione.

Firenze, 13 marzo 2026 – La dea bendata torna a baciare la Toscana che esulta grazie al Superenalotto, grazie a ben quattro vincite che sono state centrate a Prato, Firenze e Grosseto. Nel concorso di giovedì 12 marzo, come riporta Agipronews, sono stati infatti centrati ben quattro “5” che hanno portato nelle tasche dei fortunati giocatori ben 22.863,06 euro ciascuno. Due fortunate schedine sono state giocate a Prato, precisamente nello stesso Tabacchi in via Zarini, 281. Un altro cinque è stato giocato e centrato a Firenze, dove il fortunato giocatore ha giocato presso la Cartolibreria-Giocattoli-Tabacchi in via Chiantigiana, 69 R. L’ultima delle quattro vincite è stata centrata a Grosseto nell’edicola Il Semaforo in via Parini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Superenalotto, in Toscana centrati quattro 5 da 90mila euro

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