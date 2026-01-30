SuperEnalotto il Sannio festeggia un 5 da quasi 90mila euro

Il Sannio si sveglia con una grande notizia: un giocatore ha centrato un “5” e portato a casa quasi 90 mila euro. La schedina vincente è stata segnata in un bar della provincia durante l’estrazione di giovedì 29 gennaio. La notizia circola tra i clienti e crea entusiasmo nella zona. Ora si aspetta di capire chi ha fatto il colpo e se ci saranno altre vincite simili.

Il Sannio celebra una vincita importante al SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 29 gennaio, come riportato da Agipronews, è stato centrato un "5" da 89.599,47 euro in provincia di Benevento, presso il Bar Italia in viale della Vittoria, 18.

