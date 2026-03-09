Guerrieri | i libri di Gianrico Carofiglio da cui è tratta la serie di Rai 1

La nuova fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio, in onda su Rai 1 e interpretata da Alessandro Gassmann, porta sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea: l’avvocato penalista Guido Guerrieri. La serie è ispirata ai romanzi dello scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, che dal 2002 racconta le vicende professionali e personali del protagonista in una fortunata saga letteraria. Ambientate principalmente a Bari, le storie di Guerrieri mescolano thriller giudiziario, introspezione psicologica e riflessioni morali. Non si tratta soltanto di casi legali da risolvere: nei romanzi di Carofiglio il lettore segue anche i dubbi, le fragilità e la crescita interiore di un avvocato che spesso si trova a confrontarsi con le zone grigie della giustizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

