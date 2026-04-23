Buon compleanno Cristiana d’Armiento Luciano Scarin…

Oggi si celebra il compleanno di diverse persone, tra cui Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani e Franco. Sono stati condivisi auguri pubblici attraverso vari canali social e messaggi personali. Diverse realtà hanno commentato gli eventi, mentre alcuni festeggiamenti si sono svolti in luoghi privati e pubblici. La ricorrenza ha coinvolto amici, familiari e conoscenti di ciascuno di loro.

Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato. Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena Vukotic, attrice; Mario Milano, arcivescovo;.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin… Notizie correlate Buon compleanno Arrigo d’Armiento, Modibo Diakité…Oggi 2 marzo compiono gli anni: Arrigo d’Armiento, giornalista; Carlo Molè, politico. Buon compleanno Nanni Boi, Eliana d’Armiento, Giulio Meotti…Buon compleanno Nanni Boi, Eliana d’Armiento, Giulio Meotti, Caterina Balivo, Luigi Manconi, Margarethe von Trotta, Roberto Faenza, Franco Miseria,...