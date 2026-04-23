Bulgakov scriveva propaganda in favore della droga?

Negli ultimi anni, il panorama culturale russo ha evidenziato un crescente irrigidimento ideologico, con alcune decisioni che fanno discutere. Tra queste, si sono sollevate domande sulla posizione di uno scrittore famoso del passato riguardo a temi come la droga. In particolare, si è analizzato se le sue opere contengano messaggi di propaganda in favore dell’uso di sostanze stupefacenti. La questione ha attirato l’attenzione di studiosi e commentatori.

Negli ultimi anni il panorama culturale russo ha mostrato segnali sempre più evidenti di irrigidimento ideologico, per essere buoni, ma alcune scelte recenti sfiorano il paradosso. Oggi vediamo una tra queste, la decisione di etichettare alcune opere di Michail Bulgakov come “propaganda a favore della droga”, che rappresenta un caso emblematico di come il controllo politico possa spingersi fino a deformare il significato stesso della letteratura. Probabilmente legge scritta da chi non ha mai letto Bulgakov, o da chi, con malizia, ha scelto di leggergli un significato completamente diverso dalla realtà. Bulgakov, autore di opere fondamentali come Il Maestro e Margherita, romanzo bellissimo che ho letto al liceo, e di cui ho avuto l’opportunità di vedere uno spettacolo teatrale, che vi consiglio.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Bulgakov scriveva propaganda in favore della droga? Notizie correlate Fava (Inps), 'lavoriamo a favore della legalità e della correttezza dei rapporti di lavoro’Questo protocollo rappresenta “un lavoro di squadra che darà frutti in tempi accettabili, ragionevoli e rispettosi dei cittadini. Giancarlo Riggio: il bidello che suonava e scriveva versiGiancarlo Riggio, figura centrale della vita sociale aretina, ha lasciato questa terra all’età di 82 anni.