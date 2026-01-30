Fava Inps ' lavoriamo a favore della legalità e della correttezza dei rapporti di lavoro’

Il responsabile dell’Inps, Fava, ha confermato che l’ente lavora per rafforzare la legalità e la correttezza nelle relazioni di lavoro. Ha spiegato che il protocollo appena siglato è il risultato di un lavoro di squadra, e che nei prossimi mesi si aspettano risultati concreti e tangibili, rispettando i tempi e le esigenze dei cittadini.

Questo protocollo rappresenta "un lavoro di squadra che darà frutti in tempi accettabili, ragionevoli e rispettosi dei cittadini. Va letto come un ulteriore mattone a favore della legalità. Con questa firma, alla quale concretamente daremo attuazione cercheremo di lavorare sempre di più e sempre meglio a favore di tutti i cittadini, della legalità e della correttezza dei rapporti di lavoro". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, in occasione dell'incontro organizzato nella sede della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Milano, per formalizzare il protocollo che segna l'inizio di un percorso di collaborazione finalizzato alla ricerca e alla repressione delle violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale, al potenziamento delle azioni di prevenzione e allo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni.

