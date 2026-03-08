Giancarlo Riggio | il bidello che suonava e scriveva versi

Giancarlo Riggio, conosciuto come il bidello che suonava e scriveva versi, è deceduto all’età di 82 anni. La sua presenza era nota nelle scuole della città, dove si dedicava alla musica e alla poesia. La sua attività quotidiana e le sue passioni lo hanno reso una figura riconosciuta nella comunità locale. Riggio ha lasciato un segno duraturo tra coloro che lo hanno incontrato.

Giancarlo Riggio, figura centrale della vita sociale aretina, ha lasciato questa terra all’età di 82 anni. La scomparsa è avvenuta ieri, 7 marzo, e il corpo riposa attualmente nella chiesa della Misericordia in via Garibaldi. Domani, 9 marzo, alle ore 15 si terrà la cerimonia funebre seguita dalla tumulazione nel cimitero di Ceciliano. La città di Arezzo si prepara a salutare un uomo che era molto più di un semplice dipendente scolastico. Nato a Torino ma radicato nel territorio aretino, Riggio aveva indossato molti ruoli: fioraio prima, poi custode nelle scuole statali. La sua presenza era quotidiana, riconoscibile immediatamente per quel sorriso costante e per l’appellativo affettuoso Ciao stellina rivolto a chiunque incrociasse sulla strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giancarlo Riggio: il bidello che suonava e scriveva versi Leggi anche: Crimine, brutalità, evasioni della banda che suonava il mitra Leggi anche: 100 anni di Miles Davis, il genio che suonava il domani Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giancarlo Riggio. Addio a Giancarlo, il bidello poeta portento della batteria. Il saluto della cittàGiancarlo Riggio si è spento ieri,7 marzo, all'età di 82 anni. I funerali si svolgeranno domani, 9 marzo, alle 15 presso la chiesa della Misericordia di via Garibaldi dove la salma si trova esposta. arezzonotizie.it Ciao stellina, addio a Giancarlo Riggio, Giancarlino. Aveva un sorriso e una parola buona per tuttiSe ne sono andati lui e il suo sorriso sempre gioviale. Ogni volta che incrociava qualcuno aveva una parola buona. Adesso quel suo sorriso se lo è portato lassù. Nella giornata di sabato 7 marzo se n' ... corrierediarezzo.it