Alfonso Signorini dice addio su Chi e ‘commenta’ Corona

In edicola questa settimana, il direttore di Chi ha scritto una lettera aperta ai lettori, annunciando il suo addio alla rivista. La comunicazione è stata pubblicata all’interno del nuovo numero del settimanale e segna la fine di un lungo percorso alla guida della pubblicazione dedicata al gossip e alla cronaca rosa. Nella stessa occasione, sono stati commentati anche alcuni aspetti riguardanti un noto personaggio del mondo dello spettacolo.

In apertura del nuovo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini, storico direttore della rivista di cronaca rosa e gossip del gruppo Mondadori, ha pubblicato una lunga lettera aperta ai lettori. Annunciando la sua uscita di scena dalla direzione editoriale della testata, un ruolo che aveva ricoperto per quasi vent'anni. "Care lettrici, cari lettori, vi saluto.. Inizio una nuova vita, ma vi terrò nel cuore." Così esordisce il messaggio di commiato, in cui Signorini ripercorre oltre trent'anni di carriera, iniziando dal suo esordio nel mondo dell'editoria e la nascita del magazine. Secondo quanto riportato nella missiva, la decisione non.