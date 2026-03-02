Alfonso Signorini annuncia l'addio a Chi | Scelta presa da tempo nessuna influenza del caso Corona

Alfonso Signorini ha scritto ai lettori di aver deciso di lasciare la direzione di Chi, il settimanale che ha guidato per quasi vent'anni. Nella lettera, ha precisato che questa scelta, maturata nel 2023, non è influenzata dagli eventi recenti legati a una persona coinvolta in un caso mediatico. Signorini ha sottolineato che la decisione è stata presa da tempo e non dipende da fattori esterni.

