Brusciano | armi nascoste tra i muri Sequestro dei carabinieri

A Brusciano, nel quartiere ex legge 219, i Carabinieri hanno effettuato un intervento che ha portato al sequestro di due pistole modificate, 85 proiettili e un panetto di hashish nascosti tra i muri di un’abitazione. L’operazione si è conclusa con il ritrovamento di armi e sostanze illegali, grazie a una perquisizione mirata nell’area. Nessuna persona è stata ancora identificata o arrestata.

Blitz dei Carabinieri a Brusciano nel quartiere ex legge 219: trovate in un’intercapedine due pistole modificate, 85 proiettili e un panetto di hashish.. Servizio di controllo del territorio per i carabinieri della stazione di Brusciano. La pattuglia percorre le vie del quartiere popolare “ex legge 219” quando in Via De Filippo l’attenzione si concentra su un’area comune antecedente una palazzina. I militari decidono di approfondire il controllo e dopo un’attenta ispezione la scoperta: all’interno di un’intercapedine, ben nascoste, una pistola revolver modificata e una pistola semiautomatica modificata con serbatoio. Insieme alle armi anche 85 proiettili di vario calibro, un caricatore e un panetto di hashish di 47grammi circa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Brusciano: armi nascoste tra i muri. Sequestro dei carabinieri Notizie correlate Brusciano, armi nascoste nei muri sequestrateBRUSCIANO (NAPOLI), 23 APRILE 2026 – Armi e droga nascoste in un’intercapedine tra i muri di una palazzina: è quanto scoperto dai carabinieri della... Leggi anche: Armi nascoste tra i muri a secco dell'Alta Irpinia: confermate le misure cautelari Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Brusciano: armi nascoste tra i muri: il sequestro dei carabinieri; Brusciano, controlli nelle case popolari: da una intercapedine spuntano armi e munizioni; Due pistole erano nascoste tra gli scogli del lungomare: fermati due 15enni; Doppio tentato assalto ai bancomat tra Bacoli e Monte di Procida: colpi falliti nella notte. Brusciano: armi nascoste tra i muri: il sequestro dei carabinieriServizio di controllo del territorio per i carabinieri della stazione di Brusciano. La pattuglia percorre le vie del quartiere popolare ex legge 219 quando in Via De ... ilmattino.it Le mura del condominio diventano un deposito per armi e munizioni: maxi sequestro nel quartiere popolareI carabinieri di Brusciano stavano percorrendo le vie del quartiere popolare ex legge 219 quando in via De Filippo la loro attenzione si è concentrata su un’area comune antecedente una palazzina. I ... napolitoday.it Questa azienda è SPONSOR UFFICIALE del nostro Parco della VITA . #brusciano - facebook.com facebook Sorpreso a spacciare a Brusciano, in manette noto pregiudicato x.com