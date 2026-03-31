Armi nascoste tra i muri a secco dell' Alta Irpinia | confermate le misure cautelari

Nell'Alta Irpinia è stato scoperto un fucile nascosto all’interno di un muro a secco di un’abitazione. La scoperta ha portato all’applicazione di misure cautelari a carico di alcune persone coinvolte. La perquisizione ha rivelato la presenza di armi occultate in punti insoliti della proprietà. Le forze dell’ordine hanno confermato l’esistenza di altri oggetti sospetti trovati durante le operazioni.

Cinque giovani finiscono in carcere o ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Napoli conferma tutto Comincia con un fucile nascosto. Non in un deposito, non in un garage: dentro il muretto di un'abitazione, in un angolo isolato dove difficilmente qualcuno avrebbe pensato di guardare. Sono i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi a trovarlo, nel corso di un'attività di controllo del territorio nell'Alta Irpinia, provincia di Avellino. Il fucile era stato rubato. E le canne erano state tagliate. Le armi - Tagliare le canne di un fucile è un'operazione illegale. Lo si fa per due ragioni precise: rendere l'arma più agevole da nascondere e da trasportare, e amplificarne la capacità offensiva a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Armi nascoste tra i muri a secco dell'Alta Irpinia: confermate le misure cautelari Articoli correlati Armi clandestine in Alta Irpinia: il Riesame respinge i primi ricorsi sulle misure cautelariIndagine su cinque persone tra Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo dopo il sequestro di fucili e pistole. "Giro di tangenti per truccare gli appalti": Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi, confermate 3 misure cautelariSi tratta dei favaresi indagati dalla Procura di Agrigento e dalla Squadra Mobile che hanno portato alla luce una presunta organizzazione a... Aggiornamenti e notizie su Alta Irpinia Discussioni sull' argomento Lioni, arsenale nascosto tra i boschi: Riesame conferma misura per tre indagati. Alta Irpinia, ol Riesame conferma tutti gli arresti nel blitz dei Carabinieri per le armiLIONI- I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato anche le restanti due richieste di annullamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ave ... irpinianews.it Lioni, arsenale nascosto tra i boschi: Riesame conferma misura per tre indagatiArsenale nascosto tra i boschi in Alta Irpinia: I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato tre richieste di annullamento della misura cautelare emessa dal G ... irpiniaoggi.it