Durante un controllo nel quartiere “ex legge 219” di Brusciano, carabinieri hanno trovato armi e droga nascosti in un’intercapedine tra i muri di una palazzina. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un servizio di pattuglia svolto nel pomeriggio. Le armi e la sostanza stupefacente sono state sequestrate, e sono in corso ulteriori indagini per chiarire i dettagli dell’operazione.

BRUSCIANO (NAPOLI), 23 APRILE 2026 – Armi e droga nascoste in un’intercapedine tra i muri di una palazzina: è quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Brusciano durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere popolare “ex legge 219”. L’attenzione dei militari si è concentrata su un’area comune in via De Filippo, dove, a seguito di un’ispezione approfondita, è stato individuato un nascondiglio ricavato all’interno di una struttura muraria. All’interno dell’intercapedine sono state rinvenute una pistola revolver modificata e una pistola semiautomatica alterata, oltre a un caricatore, 85 proiettili di vario calibro e un panetto di hashish del peso di circa 47 grammi.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Brusciano, armi nascoste nei muri sequestrate

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