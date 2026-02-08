Somma Vesuviana Brusciano e Marigliano | sequestrate armi e droga

I carabinieri e le unità cinofile hanno fatto un maxi blitz tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. Durante i controlli nel Parco Fiordaliso e nei rioni 219 hanno sequestrato diversi fucili a canne mozze, pistole rubate, oltre a crack, hashish e materiale usato per spacciare. L’operazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di armi e droga nascosto in zona.

Carabinieri e unità cinofile passano al setaccio Parco Fiordaliso e rioni 219: trovati fucili a canne mozze, pistole rubate, crack, hashish e materiale da spaccio. Controlli a tappeto nei rioni popolari dell’hinterland partenopeo per i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno. Le operazioni si sono concentrate nel Parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e nei rioni 219 di Brusciano e Marigliano, con ispezioni mirate soprattutto alle aree comuni e agli spazi condominiali, spesso utilizzati come nascondigli per armi e droga. Somma Vesuviana: armi e crack in un appartamento disabitato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

La polizia ha scoperto armi e droga nascosti in alcuni complessi di edilizia popolare tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano.

