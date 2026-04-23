Brugherio | nuovo parco inclusivo e rivoluzione al traffico

A Brugherio il 28 aprile sarà inaugurato un nuovo parco dedicato a Santa Gianna Beretta Molla, progettato come spazio inclusivo per la comunità. Contestualmente, sono state apportate modifiche alle norme di circolazione, con nuove regolamentazioni e segnali installati per migliorare la viabilità nel centro cittadino. La cerimonia di apertura coinvolgerà le autorità locali e alcuni rappresentanti della comunità.

? Cosa sapere Brugherio inaugura il 28 aprile il nuovo parco inclusivo dedicato a Santa Gianna Beretta Molla.. Via Foscolo diventa senso unico dal 23 aprile per limitare i mezzi sopra 3,5 tonnellate.. A partire da giovedì 23 aprile, i residenti tra via Foscolo e via Dante a Brugherio dovranno abituarsi a una nuova configurazione stradale, in vista dell’apertura del parco dedicato a santa Gianna Beretta Molla prevista per martedì 28 aprile. Il progetto, che ha richiesto un investimento di 160mila euro, non si limita alla creazione di un’area verde accessibile. Il nuovo spazio pubblico è stato progettato con attrezzature all’avanguardia pensate per permettere il gioco ai bambini con disabilità, eliminando ogni barriera architettonica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brugherio: nuovo parco inclusivo e rivoluzione al traffico Notizie correlate Al Forte Santa Caterina nasce un nuovo parco giochi inclusivo, Ferrari: «È il primo nella città di Verona»Il Comune di Verona annuncia un nuovo passo nel percorso di rigenerazione di Forte Santa Caterina con l’approvazione del progetto per un parco giochi... Isola Sacra, in via Monte Solarolo sorgerà un nuovo parco urbano inclusivoFiumicino, 7 aprile 2026 – Un nuovo parco urbano, moderno e inclusivo, sorgerà a Isola Sacra, nell’area di via Monte Solarolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nasce il nuovo parco inclusivo, cambiano senso di marcia e parcheggi; Brugherio, cambio viabilità per il nuovo parco inclusivo di via Dante; Inaugurazione del Parco Inclusivo, Via Foscolo si rifà il look; Si inaugura il grande parco inclusivo senza barriere e attorno nascono i nuovi parcheggi. Brugherio, cambio viabilità per il nuovo parco inclusivo di via DanteDal 23 aprile istituzione del senso unico di marcia su via Foscolo e divieto di sosta e transito agli autocarri pesanti. La nuova area giochi sarà inaugurata il 28 aprile. mbnews.it Un nuovo parco sull’area dimenticata: progetto da 140mila euroUn’area dimenticata della città di Brugherio tornerà a vivere, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana. Prenderà vita nei... Un’area dimenticata della città di Brugherio tornerà a ... ilgiorno.it Brugherio, presentazione pubblica del progetto per il Parco dell’Acqua di Via Aldo Moro: un nuovo spazio verde per la comunità L’Amministrazione Comunale di Brugherio e BrianzAcque sono lieti di invitare la cittadinanza alla presentazione pubblica del - facebook.com facebook