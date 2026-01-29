Al Forte Santa Caterina nasce un nuovo parco giochi inclusivo Ferrari | È il primo nella città di Verona

Il Comune di Verona ha dato il via libera a un nuovo parco giochi nel Forte Santa Caterina. Si tratta del primo spazio inclusivo della città, pensato per accogliere bambini con diverse esigenze. L’obiettivo è rendere più accessibile e vivibile l’area verde, che da tempo aspetta un intervento di riqualificazione. La decisione è stata accolta con entusiasmo da cittadini e associazioni, pronte a vedere finalmente un cambiamento reale nel quartiere.

Il Comune di Verona annuncia un nuovo passo nel percorso di rigenerazione di Forte Santa Caterina con l’approvazione del progetto per un parco giochi inclusivo all’interno dell’area verde del complesso. L’intervento, come spiegato dall’amministrazione, rientra in una strategia più ampia di restituzione del Forte alla città e punta a valorizzare un luogo di grande rilevanza storica e ambientale, trasformandolo in uno spazio vivo, frequentato e utile alla comunità. Secondo le informazioni fornite dal Comune, il parco sarà pensato per bambini e bambine, famiglie e cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente, sicuro e realmente accessibile.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Forte Santa Caterina Un nuovo parco giochi inclusivo a Titignano: progetto approvato e affidati i lavori Rissa nel parco di Santa Caterina, video virale riaccende l’allarme sicurezza cittadina Un episodio di tensione nel parco di Santa Caterina a Pescara ha attirato l’attenzione online. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Forte Santa Caterina Argomenti discussi: Forte Santa Caterina, in arrivo il primo parco giochi inclusivo di Verona. Ecco come sarà; Al Forte Santa Caterina nasce un nuovo parco giochi inclusivo, Ferrari: È il primo nella città di Verona; Forte Santa Caterina: approvato il parco giochi inclusivo da 260 mila euro; Forte Santa Caterina: approvato il parco giochi da 260 mila euro. Al Forte Santa Caterina nasce un nuovo parco giochi inclusivo, Ferrari: «È il primo nella città di Verona»Presentato come un nuovo polmone verde urbano, il progetto s'inserisce nel contesto di Spazio Forte: «Ci tenevamo ad avere un luogo veramente per tutti e tutte, che fosse aperto alla comunità verone ... veronasera.it Forte Santa Caterina: approvato il parco giochi inclusivo da 260 mila euroA Verona nasce il primo parco giochi senza barriere: il progetto di rigenerazione urbana di Forte Santa Caterina, si arricchisce ... veronaoggi.it Forte Santa Caterina, via libera al primo parco giochi inclusivo di Verona - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.