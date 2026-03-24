Schianto aereo militare in Colombia almeno 66 morti | la corsa contro il tempo degli abitanti ha salvato 57 soldati

“Sono stati gli abitanti di Putumayo a salvarli dalla morte" ha dichiarato il Presidente colombiano. Dopo lo schianto del C-130 Hercules, è stata una corsa contro il tempo per tirare via i superstiti dalle fiamme. Molti hanno caricato i feriti sul retro dei loro furgoni e sulle moto per portarli in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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