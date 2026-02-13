’BonTà & Gusto Divino’ Viaggio tra tradizioni sapori e profumi

Alla Fiera di Cremona, dal 21 al 23 febbraio, si svolge ‘BonTà & Gusto Divino’, un evento che richiama appassionati e operatori del settore per scoprire tradizioni, sapori e profumi legati alla cucina italiana. L’evento, promosso da SGP Grandi Eventi con CremonaFiere e Vale20, offre degustazioni, show cooking e incontri con produttori locali, creando un’occasione unica per immergersi nelle eccellenze gastronomiche della regione.

Tradizionale appuntamento con 'BonTà & Gusto Divino' alla Fiera di Cremona (21-23 febbraio). L'evento, organizzato da SGP Grandi Eventi in collaborazione con CremonaFiere e Vale20, non è solo per operatori del settore, ma anche per appassionati del cibo e del vino, curiosi di apprendere nuove conoscenze ed assaporare prodotti. Tra i protagonisti, il connubio apprezzato nelle scorse edizioni con Gusto Divino, l'area dedicata al vino, che vedrà la partecipazione di oltre trenta produttori da diverse regioni italiane. Le loro etichette saranno presentate con degustazioni guidate, abbinamenti enogastronomici e masterclass aperte al pubblico, con anche la possibilità per i visitatori di acquistare direttamente in fiera.