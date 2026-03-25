Venerdì 27 marzo alle ore 21 si terrà presso Villa Marazza a Borgomanero l’evento intitolato “Per fumum arcanum”. La serata prevede un percorso sinestetico che coinvolgerà i partecipanti, attraversando i 22 arcani maggiori dei tarocchi. Durante l’evento, si uniranno simboli e fragranze, creando un collegamento tra le immagini e le essenze.

Venerdì 27 marzo, alle ore 21, arriva a Villa Marazza a Borgomanero “Per fumum arcanum”. Al centro della serata un percorso sinestetico che accompagnerà il pubblico attraverso i 22 arcani maggiori dei tarocchi. A ciascuna carta sarà associata una fragranza, creando un dialogo tra simboli, emozioni e percezioni olfattive. Un viaggio che non si limita alla dimensione simbolica, ma esplora anche gli aspetti psicologici legati agli archetipi dei tarocchi, offrendo un’esperienza immersiva e originale. Durante la serata i partecipanti potranno degustare le fragranze, prendere parte a momenti interattivi con gli arcani e condividere l’esperienza in un’atmosfera conviviale, arricchita da un piccolo rinfresco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Tarocchi e profumi si incontrano: a Borgomanero un viaggio tra simboli e fragranze

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