Brescia | presentazione del libro Se sei qui non è per caso

E se la vita che stai vivendo non fosse davvero la tua? Viviamo in un'epoca di straordinaria abbondanza tecnologica, eppure ci scopriamo sempre più soli, distratti e insoddisfatti. Corriamo senza sosta, lavoriamo di più ma dentro resta una domanda che non tace mai: qual è il vero scopo della vita.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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