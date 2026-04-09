Enrico Gamba presenta Se sei qui non è per caso

Da firenzetoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile alle 17, presso il locale fiorentino La Ménagère in Via de' Ginori 8r, l’autore Enrico Gamba presenterà il suo libro intitolato “Se sei qui non è per caso”. L’evento si svolgerà nel contesto di un incontro pubblico dedicato alla divulgazione dell’opera, che affronta temi legati al percorso personale e alle coincidenze della vita. La presentazione è aperta al pubblico e senza prenotazione.

Sabato 11 aprile, ore 17 presso La Ménagère di Firenze in Via de' Ginori 8r, Enrico Gamba presenta il libro “Se sei qui non è per caso”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.E se la vita che stai vivendo non fosse davvero la tua? Viviamo in un’epoca di straordinaria abbondanza tecnologica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Enrico Gamba, psicoterapeuta dall'approccio spirituale: «Longevità oggi è il marchio di business che aiuta a vendere. Il vero tema è vivere bene qui e ora, imparando a tornare a noi stessi. Se tutti facessimo 10 minuti di mindfulness al giorno il mondo sarebbe migliore»Il risultato è stato mettere a punto un metodo che pone al centro la mindfulness, di cui parla nel suo ultimo libro** Se sei qui non è per caso.

La solitudine degli iperconnessi: "Ma se siamo qui non è per caso. È ora di imparare ad ascoltarci"In un presente fondato sulla velocità, il rischio di perdere se stessi è dietro l’angolo.

Enrico Gamba presenta il libro: Se sei qui non è per caso - Bompiani

Video Enrico Gamba presenta il libro: Se sei qui non è per caso - Bompiani

Trova facilmente notizie e video collegati.