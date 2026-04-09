Enrico Gamba presenta Se sei qui non è per caso

Sabato 11 aprile alle 17, presso il locale fiorentino La Ménagère in Via de' Ginori 8r, l’autore Enrico Gamba presenterà il suo libro intitolato “Se sei qui non è per caso”. L’evento si svolgerà nel contesto di un incontro pubblico dedicato alla divulgazione dell’opera, che affronta temi legati al percorso personale e alle coincidenze della vita. La presentazione è aperta al pubblico e senza prenotazione.

Sabato 11 aprile, ore 17 presso La Ménagère di Firenze in Via de' Ginori 8r, Enrico Gamba presenta il libro “Se sei qui non è per caso”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.E se la vita che stai vivendo non fosse davvero la tua? Viviamo in un’epoca di straordinaria abbondanza tecnologica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Enrico Gamba, psicoterapeuta dall'approccio spirituale: «Longevità oggi è il marchio di business che aiuta a vendere. Il vero tema è vivere bene qui e ora, imparando a tornare a noi stessi. Se tutti facessimo 10 minuti di mindfulness al giorno il mondo sarebbe migliore»Il risultato è stato mettere a punto un metodo che pone al centro la mindfulness, di cui parla nel suo ultimo libro** Se sei qui non è per caso.

La solitudine degli iperconnessi: "Ma se siamo qui non è per caso. È ora di imparare ad ascoltarci"In un presente fondato sulla velocità, il rischio di perdere se stessi è dietro l’angolo.

Enrico Gamba presenta il libro: Se sei qui non è per caso - Bompiani