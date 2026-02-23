Dalla cronaca nera al cinema La Gioia arriva a Napoli con Golino e Trinca | Questa storia riguarda tutti

La presenza di La Gioia a Napoli nasce dalla volontà di portare sul grande schermo una storia che coinvolge direttamente la città. Il film, interpretato da Golino e Trinca, si distingue per la sua capacità di parlare di temi universali con un tono sincero. La scelta di portarlo nella comunità mira a coinvolgere gli spettatori, facendo riflettere sulle proprie esperienze e sul senso di appartenenza. La proiezione si terrà in un teatro locale, aprendo un dialogo tra pubblico e cinema.

NapoliTODAY.it intervista le due attrici e il regista napoletano Nicolangelo Gelormini. Il film ispirato al delitto di Gloria Rosboch diventa un racconto sulla fragilità e sull'isolamento dei nostri tempi, consolida il legame artistico tra i tre nato sul set de L'arte della gioia A Napoli ci sono film che non arrivano soltanto per essere presentati, ma per essere restituiti a una comunità. La Gioia è uno di questi. Nel weekend, in una sala partecipe e attenta, Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini hanno incontrato il pubblico napoletano per raccontare un film che scava nelle crepe più intime del nostro presente.