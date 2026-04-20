Con le jeep tra tortelli e trattorie | la storia del Piacenza Fuoristrada Club 4x4 dalla Valtidone all’Africa
Il Piacenza Fuoristrada Club 4x4 è stato ufficialmente costituito nel 2004, anche se la sua nascita risale al 2003, quando un gruppo di amici appassionati di natura e avventure decide di esplorare percorsi fuori dai sentieri battuti. Tra tortelli e trattorie, il club si è formato con l’obiettivo di condividere esperienze di fuoristrada e di scoprire nuovi territori, dalla Valtidone fino all’Africa. Le uscite sono spesso accompagnate da momenti conviviali e incontri tra appassionati.
Fuoristrada e trattorie. «Il Piacenza Fuoristrada Club 4x4, costituito sulla carta nel 2004, nasce in realtà nel 2003, quando alcuni amici, Stefano, Paolino, Daniele e Giulio, appassionati di natura, buona tavola, allegra compagnia e percorsi fuori dalle rotte comuni, decidono di vagare per la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Leggi anche: Easter Jeep Safari, sulle rocce dello Utah spinti dalla passione per il fuoristrada
Jeep, ruote da 37" e oltre 700 Cv in fuoristrada. I prototipi estremi alla provaOgni anno da sessant’anni a Moab, nello Utah, Jeep porta una serie di prototipi davanti a un pubblico atipico, che non frequenta i saloni, ma che nel...