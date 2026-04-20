Con le jeep tra tortelli e trattorie | la storia del Piacenza Fuoristrada Club 4x4 dalla Valtidone all’Africa

Il Piacenza Fuoristrada Club 4x4 è stato ufficialmente costituito nel 2004, anche se la sua nascita risale al 2003, quando un gruppo di amici appassionati di natura e avventure decide di esplorare percorsi fuori dai sentieri battuti. Tra tortelli e trattorie, il club si è formato con l’obiettivo di condividere esperienze di fuoristrada e di scoprire nuovi territori, dalla Valtidone fino all’Africa. Le uscite sono spesso accompagnate da momenti conviviali e incontri tra appassionati.