Brennero | scavi record nelle Alpi il tunnel più lungo al mondo

Nelle Alpi viene realizzato il tunnel più lungo al mondo, con oltre 200 chilometri di scavi completati per la Galleria di Base del Brennero. I lavori continuano e si prevede che l'infrastruttura sia operativa entro il 2034, consentendo il transito di merci a velocità fino a 120 chilometri orari. La costruzione rappresenta uno dei progetti più imponenti nel settore delle infrastrutture di trasporto.

? Cosa sapere Oltre 200 chilometri di scavo completati per la Galleria di Base del Brennero.. L'apertura operativa è prevista per il 2034 con velocità merci fino a 120 kmh.. Oltre 200 chilometri di scavo sono stati completati sulla tabella di marcia dei 230 previsti per la Galleria di Base del Brennero, un’opera che trasformerà i viaggi tra Verona e Monaco in un tragitto di circa tre ore. Mentre le macchine scavatrici continuano a mordere la roccia nelle Alpi, il progetto ferroviario che collega Fortezza a Innsbruck si prepara a diventare il cuore pulsante del corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Con una lunghezza totale di 64 chilometri se si considera l’intero sistema, questa infrastruttura si candida a essere la più estesa al mondo per tipologia di galleria ferroviaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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