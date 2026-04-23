Brennero | scavi record nelle Alpi il tunnel più lungo al mondo
Nelle Alpi viene realizzato il tunnel più lungo al mondo, con oltre 200 chilometri di scavi completati per la Galleria di Base del Brennero. I lavori continuano e si prevede che l'infrastruttura sia operativa entro il 2034, consentendo il transito di merci a velocità fino a 120 chilometri orari. La costruzione rappresenta uno dei progetti più imponenti nel settore delle infrastrutture di trasporto.
? Cosa sapere Oltre 200 chilometri di scavo completati per la Galleria di Base del Brennero.. L'apertura operativa è prevista per il 2034 con velocità merci fino a 120 kmh.. Oltre 200 chilometri di scavo sono stati completati sulla tabella di marcia dei 230 previsti per la Galleria di Base del Brennero, un’opera che trasformerà i viaggi tra Verona e Monaco in un tragitto di circa tre ore. Mentre le macchine scavatrici continuano a mordere la roccia nelle Alpi, il progetto ferroviario che collega Fortezza a Innsbruck si prepara a diventare il cuore pulsante del corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Con una lunghezza totale di 64 chilometri se si considera l’intero sistema, questa infrastruttura si candida a essere la più estesa al mondo per tipologia di galleria ferroviaria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Tunnel del Brennero, la Germania boccia il nuovo tracciato e l’apertura slitta al 2034
Scoperto in Indonesia il serpente più lungo del mondo: è un pitone reticolato da record di oltre 7 metriSull'isola di Sulawesi è stata trovata una femmina di pitone reticolato lunga 7,22 metri.
Contenuti di approfondimento
Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: Opera monumentaleUn passo significativo nell’ambito delle infrastrutture che riguardano il nostro Paese, ma non solo. Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti ... tg24.sky.it
Avanti con il tunnel del Brennero, la fresa Wilma ha scavato 5.000 metriIn questi giorni, il cantiere del Tunnel del Brennero H53 Pfons-Brennero ha registrato un nuovo importante risultato: la fresa Wilma ha superato il traguardo dei cinque chilometri scavati lungo la ... ansa.it