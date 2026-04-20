Il progetto della Galleria di Base del Brennero ha subito un rinvio che sposta l’apertura al 2034. La Germania ha respinto il nuovo tracciato proposto, creando un ostacolo politico sulla tratta di accesso in territorio tedesco. Questa situazione mette a rischio l’utilizzo completo dell’infrastruttura, poiché senza il via libera tedesco l’intera opera rimane parzialmente inutilizzata. La questione riguarda principalmente il blocco politico legato all’accesso attraverso la Germania.

Non basta il possibile rinvio al 2034 della Galleria di Base del Brennero. A complicare ulteriormente lo scenario c’è il blocco politico che ha colpito la tratta d’accesso in Germania: l’anello mancante senza il quale l’intera infrastruttura rischia di restare sottoutilizzata. Il progetto bocciato. Il piano elaborato dalla Deutsche Bahn è stato respinto dal governo regionale bavarese. Il progetto prevedeva il potenziamento di circa 50 chilometri di ferrovia fino a Kufstein, lungo il tratto tedesco dell’asse del Brennero. Le forze politiche locali, CSU e Freie Wähler, chiedono modifiche sostanziali: più tratti in galleria;. maggiori misure di protezione acustica;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tunnel del Brennero, la Germania boccia il nuovo tracciato e l’apertura slitta al 2034

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