Scoperto in Indonesia il serpente più lungo del mondo | è un pitone reticolato da record di oltre 7 metri

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sull’isola di Sulawesi è stato trovato un pitone reticolato lungo più di 7 metri. La femmina, chiamata “Ibu Baron”, è stata misurata a 7,22 metri, diventando il serpente più lungo mai catturato in natura, secondo il Guinness World Record. La scoperta ha fatto il giro del mondo tra gli appassionati di fauna e record naturali.

