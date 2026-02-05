Scoperto in Indonesia il serpente più lungo del mondo | è un pitone reticolato da record di oltre 7 metri

Questa mattina sull’isola di Sulawesi è stato trovato un pitone reticolato lungo più di 7 metri. La femmina, chiamata “Ibu Baron”, è stata misurata a 7,22 metri, diventando il serpente più lungo mai catturato in natura, secondo il Guinness World Record. La scoperta ha fatto il giro del mondo tra gli appassionati di fauna e record naturali.

Sull'isola di Sulawesi è stata trovata una femmina di pitone reticolato lunga 7,22 metri. Ribattezzata "Ibu Baron", che in indonesiano significa "la Baronessa", per il Guinness World Record è il serpente catturato in natura più lungo mai misurato.

